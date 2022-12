LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | inizia la gara | Sala primo azzurro a partire

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODIDI17.40 La pista 3Tre non è tra le più ripide della Coppa del Mondo, dunque si adatta alle caratteristiche degli italiani, soprattutto Vinatzer e Razzoli. Peccato che entrambi non siano al 100%. 17.39 Grande attesa per il campione olimpico francese Clement Noel, reduce dall’uscita all’esordio stagionale. 17.38 La prima manche è stata tracciata da Robert Fuess, tecnico dell’Austria. La seconda toccherà invece a Loic Brun, allenatore della Francia. 17.36 Giuliano Razzoli a RaiSport: “La schiena va meglio, sono migliorato e fortunatamente sono qua. E’ una bella manche, a tratti anche angolata, la neve è bella. Non so ancora cosa aspettarmi, mi sono allenato poco: spero l’atmosfera di ...