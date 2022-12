ilGiornale.it

Andrà in onda venerdì 23 dicembre la finale di Ballando con le stelle . Lo show condotto daCarlucci quest'anno ha dovuto affrontare diversi imprevisti. Oltre ai cambi di palinsesto .........e Edoardo Donnamaria erano sdraiati a letto e Antonella Fiordelisi ha fatto unaall'ex ... Ecco cosa twittaCarlucci su Twitter.'Questo programma è un grande romanzo a capitoli, ma ... La rivelazione di Milly Carlucci: "La Lucarelli Non è come sembra..." Ma Milly Carlucci ha ridimensionato la situazione e nell'intervista ... Iva Zanicci, anima di Ballando Anche se nel ballo non ha convinto tutti Iva Zanicchi è stato il personaggio rivelazione di ...Milly Carlucci a La vita in diretta: "Fabrizio Frizzi è stato il primo concorrente ripescato a Ballando" Per tante settimane è intervenuta in collegamento ...