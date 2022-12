Iosonorama | essere cantautrici oggi | tra giraffe e leonesse

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) C’è un video che, per quelle ragioni dettate da un algoritmo che sfuggono a ogni logica umana, almeno alla mia, mi compare ogni volta che mi faccio un giro sui reel di Facebook, un video che mostra una elegantissima giraffa che si muove lentamente nella savana, passeggiando come se niente fosse. Solo che la giraffa in questione, elegante e sinuosa come una giraffa sa, ha una leonessa aggrappata sul dorso, le unghie affondate sulla carne, la bocca che più volte tenta di morderla, e altre due, di leoni non se ne vedono, avvinghiate alle zampe posteriori, zampe possenti, che riescono a camminare anche con una leonessa aggrappata intorno. Non so come vada a finire la storia di quella giraffa, perché il video è evidentemente stato concepito per un reel di pochi secondi, di quelli che attirano decisamente la tua attenzione, chi non si ...