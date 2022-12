Guerra in Ucraina | Putin | “Prima finisce il conflitto meglio è”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Svolta nelin? Il presidente russo Vladimirha dichiarato di volere che lainfinisca ilpossibile. Le sue parole sono state riprese dall’agenzia Interfax. Il presidente russo ha affermato che “il nostro obiettivo non è far girare il volano di unmilitare, ma al contrario porre fine a questa. Ci stiamo impegnando per questo e continueremo a farlo”. Poi ha aggiunto: “Ci impegneremo per garantire che questo finisca e ovviamenteè eè”. Tuttavia, il modo in cuiintende porre fine al. né quando non è chiaro. Secondo, infatti, “i nostri avversari si ...

Adnkronos

... fotografa per HuffPost la situazione del conflitto che da dieci mesi sta insanguinando l', riportando lanel cuore dell'Europa come non si vedeva dalla fine della Seconda...Nella cosiddetta "di propaganda" da segnalare l'ultima, pesante dichiarazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, su Zelensky: "E' il figlio di puttana dell'... Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Ci adopereremo per farla finire prima possibile" epa10285656 Russian President Vladimir Putin (C) and members of Russian youth organizations attend a laying flowers ceremony to the monument to Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky on the National Unity D ...Paracadutisti russi del 234esimo reggimento d’assalto aereo. Sarebbero loro i responsabili della strage di Bucha, occupata dalle forze armate ...