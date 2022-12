GF Vip | Spinalbese furioso | minacce a Giaele De Donà e rivelazioni su Belen

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello VipDesi è sfogata in lacrime per alcune affermazioni fatte contro di lei da Antonino. Il concorrente ha deciso di tagliare i ponti con lei. Lo spezzino ha anche fatto sapere che la Degli avrebbe confessato delle cose che, se rivelate, le farebbero fare una brutta figura: "Antonino è andato a toccare cose mie personali dicendo 'se parlo io fai una figura di m***a', significa che è una persona a cui ho sbagliato fare delle confidenze, avrei dovuto evitare. Detto questo se lui ha deciso di chiuderla e non parlarmi più per un applauso significa che avrà fatto le sue considerazioni"Desu Antonino: «Mi ha minacciata» Rapporti tesi traDe ...