Formazioni ufficiali Almeria-Lazio | le scelte dei due allenatori

Alle 18.30 andrà in scena una partita amichevole tra Almeria e Lazio. Ecco ledei due allenatori Ecco ledi Almeria - Lazio. ALMERIA: Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Akieme, Melero, Robertone, De La Hoz, Ramazani, El Bilal, Lazaro. LAZIO (...Sta per terminare l'attesa, Reggina ed Inter tra poco in campo. LeREGGINA (4 - 3 - 3) : 1 Ravaglia; 13 Bouah, 6 Loiacono, 28 Gagliolo, 98 Giraudo; 8 Crisetig, 37 Majer, 94 Liotti; 21 Ricci, 9 Gori, 11 Cicerelli. A disposizione : 12 Aglietti, 22 ... Diretta Reggina-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali [themoneytizer id=”99064-6] La Lazio, tramite i propri canali social, ha reso nota la formazione ufficiale che scenderà in campo questo pomeriggio contro l’Almeria, in Spagna. Qui di seguito le scelt ...Penultima amichevole per l'Inter prima del big match del 4 gennaio contro il Napoli al Meazza. La squadra di Simone Inzaghi è ospite della Reggina del fratello Filippo, attualmente ...