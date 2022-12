Fidanzati italiani morti in casa in Inghilterra | Nino e Francesca erano scomparsi Fermato un 21enne | la polizia cerca testimoni

Fanpage.it

uccisi in Inghilterra, il giallo Come riporta la Gazzetta del Sud , Francesca aveva raggiunto il compagno per trascorrere insieme le feste di natale. Secondo le ultime indiscrezioni, la ...I due ragazzi eranoda settembre del 2019 . Da due giorni, però, la coppia non rispondeva alle telefonate dei genitori. A trovare i corpi senza vita di Nino e Francesca sono stati alcuni ... Giallo in Inghilterra, fidanzati italiani trovati morti in casa: fermato un ... Trovati morti in una casa di Thornaby on Tees, Comune della contea del North Yorkshire, in Inghilterra. Si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, rispettivamente di 25 e 21 anni. La autorità stann ...Nino Calabró e Francesca Di Dio, poco più che ventenni, erano originari della provincia di Messina e si trovavano in Gran Bretagna per lavoro nel settore della ristorazione ...