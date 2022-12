Fentanyl | il sequestro record di 379 milioni di dosi “letali” negli Usa La Dea | “Sufficienti per uccidere ogni americano”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “per”. Anne Milgram, numero uno della Drug Enforcement Administration (Dea), non ha usato giri di parole per rendere nella sua importanza e gravità il totale dei sequestri eseguiti dall’agenzia antidroga Usa nel 2022: si tratta di oltre 379didi, un oppioide sintetico il cui abusoUsa ha provocato una vera epidemia che non accenna a spegnersi. Il quantitativoproviene dagli oltre 50,6di falsi farmaci oppiodi e le oltre 4,5 tonnellate di falsa polvere disequestrati dagli agenti nel corso dell’ultimo anno. Il trafficoStati Uniti dell’oppiode ...

Per far capire l'entità del sequestro da record di stupefacenti dell'anno che si sta per concludere, la Dea - la Drug Enforcement Administration statunitense - ha detto che le 379 milioni di dose intercettate - se fossero state distribuite - sarebbero state capaci di uccidere l'intera popolazione americana. L'allarme dell'agenzia anti narcotici per la sempre maggiore pressione dei cartelli messicani verso il mercato statunitense.