“È un vero mostro” Uccide la fidanzata incinta e i tre figli | il gesto choc dopo l’omicidio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Damien Bendall ha ucciso le sue quattro vittime con un martello da carpentiere in una casa nel Derbyshire. L’uomo si è dichiarato colpevole di aver ucciso la compagna, Terri Harris, 35 anni, suoo John Bennett, 13 anni, laa Lacey Bennett, 11, e l’amica di 11 anni di Lacey, Connie Gent. Si è anche dichiarato colpevole di aver violentato Lacey. Damien Bendall, 32 anni, ha ammesso le accuse alla Derby Crown Court mercoledì, dove è stato condannato all’ergastolo dal giudice Sweeney. Al momento degli omicidi nel settembre dello scorso anno, aveva 31 anni, era in sospensione di pena per incendio doloso e secondo il suo avvocato era “felice” all’idea di diventare papà per la prima volta con la sua compagnaTerry Harris, 35 anni. Leggi anche: “Mamma, ho mal di pancia”. Bimbo operato d’urgenza ...