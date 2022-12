Di Maria-Juventus | addio già a gennaio? Le ultime

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Die il futuro ancora in dubbio? Lain ansia di poterlo perdere già ae la chiamata da Rosario potrebbe far vacillare il Fideo Die il futuro ancora in dubbio? Lain ansia di poterlo perdere già ae la chiamata da Rosario potrebbe far vacillare il Fideo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la nostalgia di casa è tanta soprattutto la voglia di chiudere la carriera al Rosario, squadra che l’ha lanciato. Lavorrebbe proporgli il rinnovo, ma l’argentino al momento valuterà bene il da farsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mercato: Rabiot pronto a liberarsi gratis dalla. Mercato: Die Giroud, dai Mondiali al rinnovo di contratto . Mercato: Skriniar re dei parametro zero . Ferran Torres, attaccante esterno classe 2000 della nazionale spagnola e del Barcellona, continua ad essere nel mirino della Juventus per il post Di Maria: come riportato ...