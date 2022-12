Corsa ai regali di Natale | il Codici | “Diffidare dai super sconti e dei venditori on-line sconosciuti”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’associazionecondivide e rilancia i consigli della Polizia Postale per acquistare ondiin totale sicurezza. In questi giorni in cui lo shopping diventa frenetico perché il 25 dicembre è alle porte, è più facile per i consumatori cadere nelle trappole tese dai truffatori. “Le insidie maggiori riguardano l’e-commerce – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– e questo perché quando si fanno acquisti onspesso si va di fretta. È più facile distrarsi, soprattutto quando si utilizza lo smartphone, perché magari nel frattempo si stanno facendo altre cose. E così, mentre si naviga su un portale di e-commerce oppure si scorrono gli annunci pubblicati su un social network, ci si sofferma soltanto sul prezzo, senza controllare chi è il ...