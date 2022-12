Coppia di fidanzati italiani uccisi in Inghilterra | fermato il killer L’ultimo video prima del delitto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ un giovane di sesso maschile il 21enne arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore, ritenuto responsabile della morte di duesiciliani. I corpi sono stati trovati a Thornaby-on-Tees, nello Yorkshire, in. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud on line, si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. LEGGI ANCHE Massacrato davanti a un pub a Londra: Marco Pannone, 25 anni, lotta tra la vita e la morte Voto all'estero, l'ira deglia Londra su Crisanti candidato Pd: "Perché proprio da noi?" I loro corpi privi di vita sono stati trovati ieri sera, riporta il Mirror, quando la polizia e’ giunta sul posto avvisata di un “incidente in corso”. Un ventunenne e’ stato, sospettato di omicidio. “Faccio appello a ...

