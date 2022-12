Tabellino Fiorentina-Lugano 6-1 | gol e marcatori amichevole invernale 2022

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildi6-1 con i gol e idel matchdel ritirodei viola. Alle 18 di mercoledì 21 dicembre al Franchi è scesa in campo la squadra di Italiano, subito scatenata coi gol di Duncan e Ikoné in meno di un quarto d’ora. L’ha riaperta Amoura dopo una bella azione corale degli svizzeri, che però sempre nel primo tempo restano in dieci per l’espulsione di Macek autore di un brutto fallo. E allora dilagano i toscani nella ripresa: segnano Barak (doppietta), Milenkovic e il rientrante Castrovilli che ha ritrovato il campo dopo otto mesi di stop. Di seguito ecco il. Reti: 10’ Duncan 1-0. 12’ Ikoné 2-0. 20’ Bottani 2-1. 57’ Barak 3-1. 62’ Barak 4-1. 65’ Milenkovic 5-1. 90’ Castrovilli ...

Fantacalcio ®

Lunico confronto risale al 5 settembre 214 quando in amichevole il Lugano si impose per 2 - 1in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ](ITA): Gollini P. (Portiere), Amatucci L., ...Il prossimo impegno dell'Hellas Women sarà quello di domenica 8 gennaio, quando al 'Sinergy Stadium' sfiderà la, match valido per il 2nbsp;turno di Coppa Italia. Di seguito il... Fiorentina-Lugano 6-1: cronaca e tabellino La formazione di Italiano vince e convince contro gli svizzeri in amichevole: in goal Duncan, Ikoné, Barak, Milenkovic e Castrovilli, al rientro.La Fiorentina chiude con un pari la sua serie di amichevoli. Dopo l'ultima vittoria col Bastia, nel test di oggi è arrivato un pari contro il Monaco. Rete viola che porta la firma di Ranieri. Buone in ...