Switch - off | altro che alta definizione | poca banda | molti canali sono ancora in SD Ecco lo stato dell' arte Rai e Mediaset

la Repubblica

In queste condizioni non sarà possibile fare grandi cose a causa della carenza di banda, ridottasi di circa il 40% rispetto alla situazione pre -. Abbiamo provato a "fotografare" l'assetto ...Continua la rivoluzione nella tecnologia di trasmissione dei programmi televisivi, che nel mese di dicembre ha visto un ulteriore passo nella transizione al nuovo digitale terrestre. Ma cosa è ... Switch-off tv, cosa succede il 20 dicembre e perché non preoccuparsi (per ora) Inizia oggi lo switch off. La fase per la definitiva transizione al il Dvb-t2 (digitale terrestre di seconda generazione) si ...Switch-off del digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, ci siamo: da oggi le prime novità. Ecco cosa cambierà in queste ore.