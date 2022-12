Supplenze | graduatorie esaurite | le scuole ricercano i docenti da MAD Avvisi aperti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Anno scolastico avviato da mesi, nomine da GPS edi istituto in corso, ma mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Orizzonte Scuola

La circolare delle, emanata il 29 luglio 2022, afferma a questo proposito ' Per quanto ... Avvisi USR - Chi entra in graduatoria Lecontengono il numero di vincitori pari al ...Non è più tollerabile che si faccia ricorso aper esigenze didattiche ormai consolidate. ... Infatti successive procedure concorsuali potrebbero comportare la decadenza delledi ... Supplenze, le scuole non possono dare l’incarico da MAD senza prima aver convocato da graduatorie di istituto e da quelle viciniori. Come si controlla Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 16 dicembre.La corretta attribuzione degli incarichi di supplenza può essere facilmente verificata da ciascun interessato.