Si aggravano le condizioni di Pelè | Disfunzione renale e cardiaca

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il mondo del calcio è in ansia. Peggiorano ledi salute di Pelé, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Lo riferiscono i medici dello stesso ospedale parlando di «». Pelé era stato operato un anno fa per un tumore al colon. Nei giorni scorsi il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che la leggenda del calcio non rispondeva alla chemioterapia.

La Gazzetta dello Sport

... costretti ad operare insociali, ambientali e logistiche drammatiche, spesso ben al di ...fatti ed azioni concrete mirate ad eliminare da subito una serie di cause che...... 42enne tunisino arrestato per stalking Montalto Ligure, auto precipita in un dirupo: muore 59enne Ansia per Gianluca Vialli: lesiIl mondo del calcio è in ansia. Peggiorano le condizioni di salute di Pelé, ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo.La segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri "esprime la più sincera soddisfazione per aver appreso dagli organi di stampa della visita che il Ministro Crosetto ha riservato alla nostra reg ...