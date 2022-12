Roma | premiati gli autisti-eroi del 2022 | “I loro gesti che rendono onore alla città” | chi sono e cosa hanno fatto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si è svolta stamattina la cerimonia con la qualestatii dipendenti Atac, i tassisti e gli Ncc ‘’. In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, l’AssessoreMobilità Eugenio Patanè, insiemePresidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e al Direttore Generale di Atac Alberto Zorzan, ha premiato con una medaglia delladi13 dipendenti Atac, 12 tassisti e 4 NCC, che nel corso di quest’anno sidistinti per azioni che denotano una straordinaria umanità e in alcuni casi perche non è un’esagerazione definireci. L’assessore Patanè spiega qual è l’importanza del premio “Ho voluto fortemente ripetere anche quest’anno la cerimonia – ha commentato l’assessore ...

RomaToday

... autisti di taxi e Ncc disi sono distinti quest'anno per il loro comportamenti virtuosi. Oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio sono statiper i loro gesti nobili e 'per aver ......13 dipendenti Atac, 12 tassisti e 4 NCC , che nel 2022 si sono distinti per azioni significative che denotano straordinaria umanità. Come lo scorso anno è stata assegnata la medaglia di... Roma Femminile premiata in comune, ma niente Tre Fontane per la Champions 50 Top Italy durante Il Gran Galà della Cucina Italiana ha annunciato i migliori ristoranti italiani nel mondo: in testa Da Vittorio Shangai ...Al via la XXX edizione del Concorso per i migliori oli di Roma e del Lazio "Premio Roma Evo" per l'assegnazione dei ...