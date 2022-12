Pnrr | ecco i target raggiunti dal ministero del Lavoro

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il ministro del, Marina Calderone, ha annunciato il raggiungimento da parte del suodi tutti iprevisti dal. Maquali sono i particolari i risultatidal. Per quanto riguarda la ‘Milestone M5C1-2 – ALMPs e formazione professionale’ essa è stata conseguita a fronte dell’adozione e pubblicazione dei Piani di attuazione del programma garanzia per l’occupabilità dei lavoratori (Gol) da parte di tutte le Regioni e Province Autonome e della sottoscrizione di 619.516 patti di servizio individualizzato (alla data del 30 novembre) in esito ai percorsi di profilazione e assessement quali-quantitativo. Per quanto riguarda il ‘M5C1-6 – Potenziamento dei centri per l’impiego (Cpi)’ esso ...