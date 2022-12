Oms | ondata Covid in Cina mette in dubbio fine globale pandemia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Potrebbe essere troppo presto per dichiarare ladell'emergenza pandemica di-19 a causa di un'potenzialmente devastante in arrivo in, secondo diversi importanti scienziati e consiglieri dell'Organizzazione mondiale della sanità, citati dal Guardian. Le proiezioni di uno studio appena pubblicato suggeriscono che la seconda economia più grande del mondo potrebbe affrontare più di un milione di morti nel 2023 dopo il brusco cambiamento di rotta e l'abbandono della politica "Zero-" che ha mantenuto le infezioni e i decessi relativamente bassi tra la popolazione di 1,4 miliardi di persone."La domanda è se si possa definire post-, quando una parte così significativa del mondo sta effettivamente entrando nella sua seconda ...

