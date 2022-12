Napoli | operaio sciolto nell' acido per errore | arrestati i killer dopo 22 anni

Corriere del Mezzogiorno

commenta Ai carabinieri hanno notificato nuove accuse e due ordinanze di arresto ad altrettanti esponenti di spicco del clan Polverino , ritenuti responsabili della morte del 26enneGiulio ...Le indagini, coordinate dalla Dda di, anche grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito di appurare che Giaccio,edile, si trovava nei pressi della ... Giulio Giaccio, l’operaio ucciso a Napoli per errore e sciolto nell’acido: arrestati i killer dopo 22 anni I titolari della libreria a Vico Equense: "Questi giorni non torneranno e non possiamo perderli". Virale il messaggio contagia altri genitori che per assistere allo spettacolo di Natale dei loro bimbi ...NAPOLI - I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di due indagati affiliati al clan Polverino, già detenuti, in quanto ritenuti grav ...