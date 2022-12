Lovato Electric | premio fedeltà per 13 collaboratori

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’azienda bergamasca specializzata nella produzione di componenti elettrici per automazione industriale ed energy management, come ogni anno ha premiato iche, con il raggiungimento dei 25, 30, 35, 40 anni di anzianità lavorativa, hanno dimostrato grandeall’Azienda. L’evento si è svolto sabato 17 dicembre nella sede di Gorle ed ha visto la presenza di 140 partecipanti fra cuie pensionati iscritti all’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani). Come ogni anno la giornata si è articolata in diversi momenti. In apertura si è svolta la tradizionale Messa all’interno dellaAcademy, sala dedicata alla formazione; in seguito i presenti hanno pranzato nella mensa aziendale e in chiusura si sono tenute le premiazioni. In totale sono stati premiati 13 ...