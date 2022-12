(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L'account twitter di Shabnam Nasimi, ex consigliere speciale politico del ministro per il reinsediamento afghano e ministro per i rifugiati, ha diffuso alcuni video che documentano le reazioni nel ...

L'account twitter di Shabnam Nasimi, ex consigliere speciale politico del ministro per il reinsediamento afghano e ministro per i rifugiati, ha diffuso alcuni video che documentano le reazioni nel ...I talebani chiudono le università alle donne . È l'ultima restrizione dei diritti ... Negli ultimi anni Pechino ha militarizzato diverse isolette della regione malgrado ledi ... Le proteste in Afghanistan dopo il divieto all'istruzione universitaria per le donne Nei video diffusi sui social le immagini delle proteste. Si sarebbero dimessi anche alcuni professori universitari in segno di protesta