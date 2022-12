Juve | le ultime su Pogba

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Arrivano finalmente buone notizie in casantus sul fronte Paul. Il Polpo è tornato finalmente a correre sul campo della Continassa, e non nasconde l’entusiasmo sui social. “Mi mancava troppo”, scrive su Instagram il centrocampista francese a corredo della foto in cui corre alla Continassa: nella tabella di marcia ci sono tre settimane di riatletizzazione, la speranza dellantus è averea disposizione per il big match contro il Napoli, ma a questo punto verrà evitato anche il minimo rischio per evitare nuovi problemi. I bianconeri non hanno potuto contare sul francese fin qui, ora la parola d’ordine è cautela assoluta perché il Polpo sarà fondamentale nella seconda parte della stagione della. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la ...