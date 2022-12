Jack e Rose sulla zattera di Titanic? James Cameron mette la parola definitiva su un tormentone che dura da 20 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “di? Non potevo farceli stare entrambi, lo dice uno studio scientifico”. Proprio nelle ore in cui Avatar 2 sta abbattendo diversi record d’incassi nel mondo,è tornato a parlare di un altro suo kolossal, campione d’incassi anch’esso oltre vent’fa e poi superato proprio da Avatar. A metà febbraio 2023, infatti,tornerà al cinema in una inedita versione 3D, restaurata in 4k. E tra le sequenze memorabili di quel film in molti ricordano, e oltretutto ancora dibattono da, su quella che riguarda il sacrificio di(Leonardo DiCaprio) per salvare(Kate Winslet). Il vulnus inestricabile tra social e fan è sempre stato: ...