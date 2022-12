Iran | 14enne muore dopo l' arresto ' Si era tolto il velo in classe in segno di protesta'

Agenzia ANSA

Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in. Laidentificata grazie alle telecamere di sorveglianza a scuola Laè stata identificata ...Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in. Laè stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza a ... Iran: 14enne muore dopo arresto perché non portava il velo Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in Iran. La 14enne è stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza a scuola ...La storia di Masoomeh, rapita, stuprata e uccisa a 14 anni dalle guardie di sicurezza in Iran dopo che per protesta era andata a scuola senza indossare il velo: scomparsa anche la madre. Si è ...