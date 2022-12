Idmo | Più false notizie sulla pandemia e cala l’attenzione per l’Ucraina report novembre 2022

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate ain Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di. Qui per saperne di più sul progetto. I cinque progetti editoriali italiani che hanno contribuito a questo* hanno pubblicato, a, un totale di 267 articoli di fact-checking. Di questi, 39 (14,6 per cento) hanno avuto per oggetto casi di disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina, 50 (18,7 per cento) lae 14 (5,2 per cento) il cambiamento climatico. Grafico daDopo due mesi di crescita, ala disinformazione a tema Ucraina risulta in calo: mentre a ottobre le ...