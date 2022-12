Governo | Berlusconi | “Pronto a dare consigli a Meloni”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’approccio del presidente delo, Giorgia, “mi è parso assolutamente adeguato. Ho i contatti che servono, tutte le volte che servono. E non mi permetto dia mezzo stampa al presidente delo. Lei sa bene che se dovessero servirle, io sono sempre qui,a darli”. Ad affermarlo Silvioin un’intervista al ‘Corriere della sera’, ribadendo che in Forza Italia “della linea politica, per decisione di tutti, l’unico garante sono io”. “Ho sempre stimato Renzi e ho sempre pensato che giochi in una metà campo che non è la sua. Certamente, se lo volesse, potremmo lavorare in sintonia su diversi temi ma gli italiani hanno scelto alle elezioni da chi vogliono essere governati”, ha detto ancora ...