Empoli | Corsi | “Classifica ok | ora inizia un nuovo campionato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Sono contento, ma quando le cose vanno bene sono sempre preoccupato di quello che potrebbe avvenire, su come reagire eventualmente al momento di difficoltà. I successi si costruiscono soprattutto quando ci sono i momenti difficili, quando non si perde la testa, si resta in equilibrio e si rimane lucidi costruendo le basi per le nuove vittorie“. Queste le parole del presidente dell’, Fabrizio, che ha tracciato un bilancio sulla prima parte della stagione azzurra, ospite ad ‘AzzurroMania’ su Antenna 50. “Abbiamo unasoddisfacente, ma questa prima parte di stagione è un capitolo chiuso, dovremo affrontare unpieno di insidie e punti interrogativi rispetto anche al valore degli avversari. L’obiettivo della salvezza è tutto da costruire, è nelle nostre mani: del ...