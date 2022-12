Dpcm per la cessione a Lufthansa I ricavi superano le perdite

Leggi su affaritaliani

"Confermo che stiamo lavorando molto con, in maniera molto collaborativa, stiamo condividendo informazioni con loro". Ma per la vendita, "quanta quota e in che modalità lo deciderà il ministero delle Finanze". Lo ha detto Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways, a margine di una conferenza stampa all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia)-Trieste Airport per la presentazione della nuova livrea a bordo della flotta Airbus A320 'Io sono Friuli Venezia Giulia', risultato di una partnership con Regione.