Coppia di Uomini e Donne annuncia la nascita della figlia | chi sono e il nome

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)è un programma che riesce sempre a regalare emozioni speciali. Sì sa, cicoppie che riescono a rimanere insieme per la vita costruendo una famiglia, altre che invece si spezzano. Il primo caso è quello di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Dopo essersi conosciuti e scelti grazie alla nota trasmissione tv, la loro relazione prosegue a gonfie vele ormai da anni. Non troppo tempo fa, l’ex corteggiatrice aveva ancheto di essere incinta e finalmente la bimba è nata!, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardidiventati genitori Nella giornata di ieri, martedì 20 dicembre 2022, la Dionigi aveva spiegato ai suoi fan sui social che non era ancora stata ricoverata. Laera vicina perché si trovava in pronto ...