Catanzaro | ragazzo torturato per 2 giorni e ridotto in fin di vita | arrestati 4 coetanei Le accuse | «Così impari a stare con la donna di un altro»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Hanno sequestrato,, minacciato con un pistola equasi in fin diunloro conoscente. La sua colpa? Aver avuto una relazione con la compagna di uno di loro. Per...

Le indagini sono partite dopo una brutale aggressione compiuta il 26 e 27 ottobre, nel quartiere nord di, nei confronti di un, da parte di persone che affermavano l'appartenenza a ...... a seguito di una brutale aggressione posta in essere, in due distinte fasi, nelle giornate del 26 e 27 ottobre scorsi, nel quartiere nord di, nei confronti di univi residente, da ... Catanzaro, ragazzo torturato per 2 giorni e ridotto in fin di vita: arrestati 4 coetanei. Le accuse: «Così imp I soggetti immortalati dalle fototrappole, sono state multate dalla Polizia locale con una sanzione di 600 euro ...Le quattro persone sono accusate di tortura, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata, rapina: il ragazzo è grave ...