Bertone GB110 - La rinascita è una hypercar in serie limitata

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il marchiorinasce dalle sue ceneri e la sua seconda vita inizia da unain: si tratta della, che nella sua sigla vuole celebrare i 110 anni dalla fondazione dell'azienda, creata da Giovannia Torino e diventata famosa nel mondo per aver firmato alcune delle più belle sportive dal secondo dopoguerra in poi. Solo 33 esemplari. Rilanciata dai nuovi proprietari, i fratelli Mauro and Jean-Franck Ricci, titolari della Ideactive, la redivivavuole imporsi come "coachbuilder" di modelli esclusivi in piccola: laverrà costruita in appena 33 esemplari e sarà la prima di unadi progetti dedicati a chi saprà apprezzare il connubio tra tradizione, innovazione ...