(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non solo il presente, ilcontinua a seminare per il futuro. Il club bavarese punta con decisione alla Champions League, ma vuole restare a grandi livellie nelle prossime stagioni. Così si ...

La Gazzetta dello Sport

... ma lo ha fatto con i professionisti: a 16 anni, 10 mesi e 4 giorni è stato il secondo calciatore più giovane di sempre a esordire con la seconda squadra delin quella che è la terza categoria ...Anche perché ilè già 'occupato'. E allora i bianconeri sarebbero l'ideale, per legame mai negato e dimenticato oltre che per la conoscenza di cultura e lingua. L'ex Real vorrebbe essere ... Bayern, ecco Ibrahimovic. il 17enne Arijon: "Anch'io segno qualche gol" Primo contratto pro per il talento di Norimberga. Dopo Davies, Tel e Wanner i bavaresi puntano su un altro giovane: a Monaco da due anni, ha già cominciato ad allenarsi con la prima squadra ...Il Bayern Monaco alla ricerca di un portiere ... un portiere di lingua tedesca e che possa essere utilizzabile anche nella prossima stagione. Ecco allora resistere il nome di Sommer che è in scadenza ...