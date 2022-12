Avete mai visto il fratello di Mauro Corona? Clamoroso colpo di scena | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Una vera e propria sorpresa a CartaBianca, dove, oltre a cantare la sua versione di Tu scendi dalle stelle ha presentato ilRichetto. Ospite nella puntata di martedì 20 dicembre su Rai 3, l'alpinista ha omaggiato Bianca Berlinguer con una presenza inusuale: suoper l'appunto. Di lui, del quale non si può non notare la somiglianza,aveva già parlato in tv. La sua non è stata un'infanzia semplice: "Eravamo tre fratelli, dicevano che ero il peggiore. Col tempo ho capito che probabilmente avevano ragione". La sofferenza era legata a un padre che lo scrittore ha sempre definito "violento" e una mamma che non si riusciva a perdonare per averli fatti crescere in collegio, a Pordenone: "Non ho mai perdonato che ci piantò lì. Io avevo 6 anni, mio ...