Antonino Spinalbese dichiarazione inattesa a Belen al GF Vip | la frase che nessuno si aspettava

TGCOM

Chi ha affrontato quei temi Rivelazione 'hot' di Wilma Goich, Edoardo Tavassi e Wilma Goich ma, attenzione, in presenza seppur non 'attiva' di Daniele Dal Moro che in merito non ...La nota showgirl ha criticato l'atteggiamento chesta avendo nella casa di Cinecittà: Dura stoccata dal marito della nota showgirl a un discusso gieffino: 'Non sei nessuno' ... "Grande Fratello Vip", Antonino Spinalbese chiude i rapporti con molti vipponi L’ex parrucchiere 27enne al GF Vip parla di Luna Marì E’ pazzo della bambina avuta dalla Rodriguez, ma si preoccupa di quando crescerà Antonino Spinalbese sente moltissimo la mancanza di Luna Marì… Le ...Daniele Dal Moro muto come un pesce per tutta la conversazione ma poi sorride di imbarazzo dopo la rivelazione "hot" di Wilma Goich ai vipponi ...