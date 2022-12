Ansia Pelé | i medici | “Le sue condizioni peggiorano”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Brutte, bruttissime notizie. Le nuove arrivate dal Brasile sono tutt’altro che speranzose, avvolte da una tremenda aura di negatività e sconforto: lefisiche di Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come, sarebbero peggiorate nelle ultime ore. La leggenda brasiliana, ricoverato dallo scorso 29 di Novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, sembrerebbe ormai in balia della malattia, tanto che ihanno da poco diagnosticato un insufficienza sia renale che cardiaca.Malattia Brasile: cosa dice il bollettino medico Secondo quanto riportato da Il Messaggero, O Reì ha adesso urgentemente bisogno di cure legate appunto alle insufficienze renali e cardiache dai cui è stato brutalmente colpito. Questo è quanto emerge dal suo bollettino ...