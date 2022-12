Ad Avellino i corsi di UNISA | Festa | “E’ un sogno che si avvera”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDal prossimo settembre 2023 il comune diospiterà tredell’Università degli Studi di Salerno. E’ l’annuncio arrivato da parte del sindaco, Gianluca. “Abbiamo scelto come settore quello dell’informatica ed, in particolare, della cyber-security con la volontà di creare un centro di eccellenza che sia riferimento per tutta Italia – afferma il primo cittadino – E’ unche si. Per anni si è parlato, si è scritto, si è discusso dell’importanza di un Ateneo per lo sviluppo del territorio e, a seguito di un lavoro lungo e costante cominciato già nei primi mesi della nostra esperienza amministrativa, siamo riusciti a tagliare un traguardo che sembrava irraggiungibile”. “Ringrazio la giunta e i consiglieri per il sostegno costante e, chiaramente, il ...