Uomini e Donne finisce il 21 | ecco come cambia la programmazione Mediaset

Witty TV

Tree duesono morti, ha dichiarato il capo della polizia locale Jim MacSween, mentre si cerca di identificare il movente dell'omicidio. "Tutte le vittime erano residenti nell'edificio", ...Un uomo di 73 anni ha ucciso cinque dei suoi vicini che vivevano nello stesso edificio - tree due- e ne ha ferito un altro in una sparatoria in un sobborgo di Toronto , ha dichiarato la polizia, che ha aperto un'indagine. Anche il sospetto, Francesco Villi , è morto dopo essere ... Lunedì 19 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e il peso della pandemia si fa sentire. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, 14.100 in più in 2 anni. E se nella ...Un uomo di 73 anni ha ucciso cinque dei suoi vicini che vivevano nello stesso edificio e ne ha ferito un altro in una sparatoria in un sobborgo di ...