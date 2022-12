Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | Argentina in delirio | 4 milioni in strada

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) La gioia della genteha inondato le strade di Buenos Aires e della periferia, e la squadra Campione del Mondoinnon ha potuto completare il percorso che aveva programmato per festeggiare con i tifosi. Con più di 4di persone nelle strade, l’autobus non è riuscito a raggiungere l’Obelisco e i giocatori sono stati costretti a salire a bordo di elicotteri al Parque Roca per sorvolare i tifosi. Durante il giro iniziale del pullman della Nazionale, che prevedeva un itinerario programmato per la città di Buenos Aires, si è verificato un episodio grave: una donna è saltata da un ponte ed è caduta sul pullman che trasportava i giocatori. La donna è stata poi fatta scendere dal pullman, apparentemente senza ferite gravi, ma sarebbe stata soccorsa da alcuni giocatori ...