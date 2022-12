Agenzia ANSA

Il giudice istruttore del polo antiterrorismo di Tunisi ha emesso - dopo un lungo interrogatorio nell'ambito di un'indagine sul presunto invio di foreign fighters tunisini in Siria, Libia e Iraq - un'......2014 e presidente nel suo terzo2014 - 2019, della delegazione per le relazioni col Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste Ue - Marocco, Ue -... Tunisia: mandato di arresto per l'ex premier Laarayedh - Africa Il giudice istruttore del polo antiterrorismo di Tunisi ha emesso - dopo un lungo interrogatorio nell'ambito di un'indagine sul presunto invio di foreign fighters tunisini in Siria, Libia e Iraq - un' ...Nell'ambito di un'indagine sul presunto invio di foreign fighters tunisini in Siria, Libia e Iraq, il polo antiterrorismo di Tunisi ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del leader del partito ...