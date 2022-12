(Di martedì 20 dicembre 2022) , degrado e illegalità, occorrono urgenti controlli e sgomberi – “Basta degrado, abbiamo mappato un solo Municipio di Roma e individuato almeno 10 mini baraccopoli di sbandati e 5 insediamenti di nomadi. L’allarme di residenti e commercianti del quadrantee di tutto il IV Municipio risuona ormai quotidiano, ma nonostante le segnalazioni della Lega i controlli sono troppo scarsi e gli sgomberi si fanno con il contagocce. Intanto il sindaco Gualtieri con i servizi sociali è totalmente assente e l’insicurezza regna sovrana con aggressioni, furti, sottrazione di ferro anche dai tombini, accattonaggio molesto, rovistaggi e altre attività illecite”. Lo dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti della Lega Fabrizio(nella foto), capogruppo in Campidoglio, e Fabrizio, capogruppo in IV Municipio, a proposito ...

RomaDailyNews

Fabrizio. Consigliere, dove è candidato esattamente e con quale formazione politica Alla ... tra le altre, realtà come il Centro Storico, Trieste, Parioli, Nomentana,, Prenestino, ...... ha dichiarato il consigliere Fabrizio, membro della commissione ambiente capitolina, che ... Coperture in eternit, siti industriali e capannoni, di più in alcuni quartieri come ile il ... Tiburtino - Santori e Montanini: Troppi accampamenti ...