Più sicurezza e produttività per le imprese che adottano nuove soluzioni di connettività Con la revisione del Piano Transizione 4 0 la possibile svolta

Leggi su pantareinews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Presentato lo studio dell’Istituto per la Competitività (I-Com) nell’ambito di Futur#Lab, il progetto promosso da I-Com e WINDTRE, in collaborazione con Join Group e con la partnership di Ericsson e Inwit. Quasi il 70% delle aziende che hanno adottatodi, come la tecnologia SD-WAN, registra un miglioramento sotto il profilo della, mentre il 43% evidenzia un aumento della performance di rete e dei servizi offerti ai clienti. Le infrastrutture di rete abilitanti le comunicazioni tra dispositivi e il trasferimento di dati non rientrano nei meccanismi di incentivo previsti nel quadro di4.0, rendendo meno efficaci le azioni a sostegno della trasformazione digitale delle aziende italiane. Roma, 20 dicembre 2022. La digital transformation, una ...