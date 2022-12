Messi supera Ronaldo anche su Instagram | ecco la foto con più like

PcProfessionale.it

Su Instagram, il post diha battuto la foto detentrice del precedente primato, un uovo pubblicato il 4 gennaio 2019 dal profilo 'world_record_egg', fermo intorno ai 56 milioni di like.E voi preferite l'uovo oCerto è che il calciatore argentino è abituato ai record, e questo appena ottenuto su Instagram è solo l'ultimo di una lunga serie: giusto per citarne alcuni, Lionel ... Messi supera la foto dell'uovo: è il suo lo scatto con più like! Con 61 milioni di like, la foto di Messi che alza la Coppa del Mondo supera l’uovo di Chris Godfrey e diventa l’immagine con più like nella storia di Instagram ...Angelina ad Amici 22 si è emozionata rivedendo un video del padre Mango ospite nel talent nel 2006. Ecco cos'è successo.