La7

, 'hanno rinviato l'ufficio di presidenza alle 16.30, questo ritarda di molto anche i tempi dell'arrivo dellain Aula. Anche impegnandosi al massimo non ci sono i tempi ...Avanti ad oltranza con la: la lunga notte della Commissione Bilancio Una soluzione che si ...pregiudicare lavori che sono già pregiudicati' ha tuonato la capogruppo del Pd Debora, ... Manovra, Serracchiani (Pd): "Con nuovi ritardi domani non va in Aula" (Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2022 "Il nuovo rinvio dell'avvio della seduta della commissione Bilancio della Camera "ritarda di molto i tempi dell'arrivo della manovra in Aula. Se staremo qua dal ...“Ennesimo rinvio da parte del governo, mancano i testi da visionare: siamo oltre il limite accettabile, così si pregiudica l’arrivo per domani in Aula della manovra. Inaccettabile se si pensasse di ag ...