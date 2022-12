Incontro Cdp-Vivendi-governo | ma la partita sarà ancora lunga | inside

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo l’entusiasmo dei giorni scorsi, il dossier rete ritorna incandescente. Unsi terrà nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, tra Cdp-. Un altro è previsto per giovedì. Ma i sussurri che Affaritaliani.it ha potuto raccogliere in esclusiva non sono del tutto positivi. Una fonte accreditata riferisce che si tratta di un’operazione molto complicata, almeno per come si sta configurando ora. E questo perché tutte le parti in causa rivendicano privilegi. Segui su affaritaliani.it

