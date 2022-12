Harvey Weinstein giudicato colpevole di un altro stupro e due aggressioni sessuali | la condanna a Los Angeles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’ex magnate del cinema di Hollywoodè statoda una giuria di Losper aver stuprato una donna. Nel processo, durato due mesi, si è dibattuto su comeavesse usato la sua influenza imprenditoriale per attirare le donne in incontri privati per poi molestarle e violentarle. L’oggi 70enne plurivincitore di Oscar, grazie ai film da lui prodotti, rischia fino a 24 anni di carcere, mentre ne sta già scontando altri 23 dopo essere statoto pere violenza sessuale al suo primo processo a New York due anni fa.è stato dichiaratodie di due accuse di violenza sessuale, mentre altri casi in esame sono stati derubricati ...