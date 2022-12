Giallo a Pisa | trovati in spiaggia nel giro di pochi giorni due cadaveri

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) non identificati. Sarebbero due uomini di mezza etàsulle spiagge di Fiume Morto a San Rossore, una frazione di. Due corpi non identificati sono stati individuati per caso. Il primo corpo è stato individuato da due pescatori. Subito allertate le forze di polizia, non è stato possibili identificarlo, mentre ieri pomeriggio, 19 dicembre, poi è spuntato un secondo cadavere in stato di avanzata decomposizione. I corpi sono stati portati nei pressi della costa probabilmente dalla mareggiata. Anche il secondo cadavere non è stato identificato, ma apparterrebbe, secondo i primi riscontri, a un uomo tra i 40 e i 60 anni. Leggi anche: Morte Liliana Resinovich, i familiari contestano gli esiti dell’autopsia Sul posto è intervenuta la polizia Scientifica per i rilievi del caso, mentre le salme sono state trasportate a Medicina legale per essere ...