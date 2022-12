Forime dei giovani di Benevento | giovedì la proiezione di “One Day – One Day”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Forum deidiinvita la cittadinanza tutta – specificatamente coloro che rientrano nel target di età dell’organo (15-30 anni) – alladocufilm “One Day – One Day”, prodotto dalla redazione di Will media. L’evento, completamente gratuito per tutti grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, si terrà il giorno22 dicembre alle ore 19, nel salone di Palazzo Paolo V (corso Garibaldi). Il docufilm ha ad oggetto la condizione di migliaia di profughi arrivati in Italia e costretti a vivere in condizioni di degrado e, nella migliore delle ipotesi, di grande incertezza sul futuro; come si legge dalla descrizione della produzione, infatti «in Italia oltre 500.000 immigrati vivono senza documenti e in condizioni di estrema precarietà. Molti di loro ...