(Di martedì 20 dicembre 2022) In attesa di svelare tutto il percorso relativo all’anno prossimo, il Comitato Organizzatore dellaha reso note le prime duedella più importante corsa ciclistica spagnola. Al centro del progetto vi sarà la città di: ildella Catalogna, che farà da scenario sia alla prima sia alla seconda frazione. Si comincerà il 26 agosto con una cronometro a squadre di 14,6 km tutta all’interno della città catalana, mentre il 27 agosto vi sarà una tappa di 181,3 km, che si snoderà fra Mataro e, con il passaggio sulla mitica collina del Montjuic. “Che Latorni adopo 60 anni – ha affermato Jaume Collboni, il vicesindaco della città – è una grande notizia, non solo perché potremo vivere un grande ...

OA Sport

... in particolare ille parole entusiaste pronunciate dal vice sindaco della città, James Collboni, durante la presentazione Il ritorno de Laa Barcellona dopo 60 anni è una notizia ...... ha vinto la Milano - Sanremo 2009; poi 34 tappe al Tour de France, 16 al Giro d'Italia e 3 alla. La sua carriera non poteva finire così. Leggi i commenti: tutte le notizie 18 ... Ciclismo: la Vuelta 2023 partirà da Barcellona. Due tappe nel capoluogo catalano Dopo 60 anni, Barcellona torna a ospitare la partenza della Vuelta per l'edizione 2023, con due tappe il 26 agosto e il 27 agosto. Il ritorno nella capitale catalana - sede d'arrivo della corsa nel 20 ...Dopo 60 anni, Barcellona torna a ospitare la partenza della Vuelta per l'edizione 2023, con due tappe il 26 agosto e il 27 agosto. (ANSA) ...