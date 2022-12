Tokyo | pannelli solari obbligatori sulle case dal 2025

Agenzia ANSA

Tutte le nuove case che saranno costruite a Tokyo dopo aprile del 2025 dovranno installare pannelli solari per ridurre le emissioni di carbonio delle famiglie. Lo scrive la Cnn citando un nuovo regolamento approvato dall'assemblea locale della capitale giapponese. Quello della capitale è il primo municipio giapponese ad intervenire in maniera simile.